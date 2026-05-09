Священник рассказал, что нужно сделать верующим 9 Мая

В День Победы важно помолиться о том, чтобы Россия больше никогда не переживала испытаний, подобных Великой Отечественной войне. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

«Нужно в эти замечательные дни помолиться о том, чтобы ничего подобного в жизни нашей страны больше не происходило, чтобы каждый враг был разбит и отброшен назад», — сказал Береговой.

Он также обратил внимание, что День Победы стал семейным праздником, который многие отмечают вместе с близкими за общим столом, и назвал это хорошим явлением.

Ранее в городских округах Подмосковья прошли памятные акции и церемонии возложения венков и цветов к воинским мемориалам. Жители региона почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. В Балашихе состоялась масштабная патриотическая акция «Спасибо», в которой приняли участие около 500 человек.