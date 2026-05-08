В Балашихе прошла памятная акция «Спасибо» в честь Дня Победы

Жители Балашихи на площади Славы зажгли сотни свечей и возложили цветы к мемориалу «Воинам-землякам за Родину жизнь отдавшим» в рамках патриотической акции «Спасибо». Местная жительница Оксана Терехина отметила, что эту память важно сохранить и передать своим детям.

Они почтили память павших минутой молчания. Участники акции возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи, которыми выложили звезду и слово «Спасибо».

Акцию посвятили памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне. В мероприятии участвовали около 500 человек, включая ветеранов спецоперации, активистов движения «Волонтеры Подмосковья», общественников и представителей комитета семей воинов Отечества.

«Эта акция для меня — дань памяти моим предкам, моему деду, моей бабушке, которых уже сегодня нет на этом свете, но я застала их, слава богу. И мне удалось услышать от них какие-то небольшие комментарии по поводу военных дней», — сказала Терехина.

По ее словам, дед был зенитчиком, воевал за Московскую область. Он командовал зенитными установками в Балашихе. Ее бабушка была работницей тыла. Вместе с другими она поднималась на крыши, гасила «зажигалки».

Она отметила, что человек, не помнящий свою историю, обречен прожить ее вновь. Вот почему так важно рассказывать детям, что такое война, учить помнить своих предков, которые привели страну к победе в 1945 году.

Ранее в Серпухове возложили цветы к мемориалам Воинской славы — на Соборной горе, площади Славы и у памятника воинам 49-й Армии, почтив память павших воинов минутой молчания.