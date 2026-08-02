Священник призвал в Ильин день уделить время молитве

Протоиерей Гелеван: в День пророка Ильи помолитесь и попросите у Бога смелости

Верующие люди в День пророка Ильи могут прийти в храм, чтобы помолиться и почтить великого святого. Но можно и в домашней молитве попросить у Бога смелости, чтобы непоколебимо стоять за православную веру, рассказал РИА «Новости» штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках — патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.

«Попросите Бога, чтобы вселилась в нас подобная пророку смелость, решительность стоять твердо за православную веру, хранить ее в сердце, своей жизни. Детей воспитывать в православии, потому что это наше будущее», — сказал священник.

Он напомнил, что святой пророк Илья был серьезным и бесстрашным. Он явился к израильскому царю Ахав и обличил его в служении языческому божеству. Затем победой в молитвенном испытании с языческими жрецами на горе Кармил доказал, что поклоняться следует единому Богу.

Протоиерей, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, сержант ВДВ в отставке Федор Бородин рассказал, что великий святой выбран небесным покровителем десантников как невероятно мужественный и бесстрашный человек, в одиночку противостоящий лжепророкам.