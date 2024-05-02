Священник объяснил значение Чистого четверга | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 14:16 Священник объяснил значение Чистого четверга Священник Савченко: в Чистый четверг православные проникаются страданиями Христа Maksim Konstantinov / Global Look Press

Читать 360 в

В четверг Страстной недели православные проникаются страданиями Иисуса Христа. В этот день будет правильно не только прибраться в доме, но и подумать о душе, рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского на Роменской улице в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

«Чистый четверг относится к первой неделе Великого поста, сегодня Страстной четверг. „Страстной“ — это не страсть чувственная, а это страдания», — пояснил он.

Реклама

Священник отметил, что это слово в церковнославянском языке имело несколько значений, поэтому дословный перевод на русский язык будет звучать как «четверг страдания».

«Соответственно, когда мы слышим о страдании, у нас должно возникать сострадание. Когда мы понимаем, проникаемся страданиями ближнего и готовы поэтому другому человеку помочь. Здесь мы проникаемся страданиями Христа Спасителя и соответственно мы становимся к нему близкими душой», — добавил Савченко.

По словам священника, прибираться в доме в этот день — это правильное решение. Однако также важно не забывать о душе и добродетелях.

Чистым четверг, скорее всего, стали называть по причине того, что православные, как правило, в этот день готовились к встрече праздника, убирались в жилище, приводили себя в порядок, ходили в баню. Неделя перед Пасхой, называемая Страстной седмицей, также богата на различные приметы, поверья и ритуалы, например, приготовление четверговой соли.