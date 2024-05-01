Интересное 01 мая 2024, 11:25 Четверговая соль. Что это такое и как приготовить Для приготовления четверговой соли нужны соль, хлебные крошки и различные травы Unsplash

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Неделя перед Пасхой, называемая Страстной седмицей, богата на различные народные приметы и поверья. Хотя это не религиозные обряды, люди все равно вкладывают в них особый смысл. Одно из самых известных ритуалов относится к приготовлению четверговой соли. О том, как это сделать, — в материале 360.ru.

Четверговую соль в 2024 году надо готовить 2 мая

Четверговая соль — пищевая соль, приготовленная специальным образом и с соблюдением правил. Как следует из названия, четверговую соль готовят в Чистый четверг (его еще называют Страстным или Великим четвергом). В 2024 году этот день наступит 2 мая.

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Православные в четверг перед Пасхой вспоминают события Тайной вечери, когда Иисус Христос установил причастие — одно из основных таинств в христианстве.

На божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в четверг Страстной седмицы, дня Воспоминания Тайной вечери / РИА «Новости»

А Чистым четверг перед Пасхой, скорее всего, стали называть по причине того, что православные обыкновенно в этот день готовились к встрече праздника, убирались в жилище, приводили себя в порядок, ходили в баню.

Именно в четверг обычно начинают готовить блюда для праздничного стола — красят яйца, пекут куличи. Кто-то заготавливает четверговую соль — на год вперед.

Ингредиенты для четверговой соли

Вам понадобятся:

— Примерно один килограмм крупной соли;

— Хлебные крошки (от ржаного хлеба). В качестве альтернативы — щепотка-две муки или размоченный в воде черный хлеб;

— Лекарственные травы на выбор: розмарин, душица, мята, крапива, мелисса, календула, папоротник, шалфей, шиповник, полынь и другие.

Четверговая (черная) соль перед помолом / Википедия

Рецепт четверговой соли

Чтобы приготовить правильную четверговую соль, нужно смешать все ингредиенты, предварительно измельчив травы. Затем полученную смесь высыпают на сухую сковороду.

Читая «Отче наш» или специальную молитву, соль следует до готовности на медленном огне, при этом ее обязательно периодически помешивать. Когда масса почернеет, ее можно снимать с огня.

Потом четверговую соль остужают, просеивают и раскладывают по мешочкам.

Четверговая (черная) соль после помола / Википедия

Как заговаривать соль

Есть несколько вариантов специальных молитв для заговора четверговой соли. Однако обычно ограничиваются многократным прочтением «Отче наш».

Но распространен и такой вариант: «Чистый четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй».

Готовую четверговую соль, по преданию, можно использовать для помощи в выздоровлении. Маленькую щепотку размешивают с таким заговором: «Как соль огнем калилась, так чтобы тело (имя болящего) здоровьем налилось. Аминь!»

Другой заговор касается мира в семье. Для предотвращения ссор солью посыпают изголовья кроватей всех членов семьи. При этом произносят следующие слова: «Солю, мир не делю. Роду достаток. Будет порядок. Аминь!»

Как использовать четверговую соль

Самое очевидное назначение четверговой соли — для посолки блюд в течение года, но только в трудные дни. Да и чаще вряд ли захочется: вкус этой приправы нравится не каждому.

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Главная цель ее применения — не во вкусовых качествах, а в мистических свойствах, которыми, как считается, она обладает. По народному поверью, такая соль приносит счастье и удачу.

Помимо этого, женщины верят, что, если положить мешочек с четверговой солью под матрас младенцу, она способна уберечь ребенка от влияния сглазов и других напастей.

Об истории и сути всех дней Страстной недели читайте в другом материале 360.ru.