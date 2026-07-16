Священник объяснил, почему на Медовый спас молитва важнее обряда освящения меда

Люди освящают мед на Медовый спас, но без молитвы и духовной составляющей смысл праздника будет потерян. Об этом «Известиям» рассказал благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков.

«Иногда люди воспринимают праздник как повод освятить мед, и на этом все заканчивается. Но гораздо важнее в этот день прийти в храм, помолиться, постараться изменить свое внутреннее состояние», — сказал священник.

Если человек ограничится только освящением меда, то смысл праздника будет утрачен. Кроме того, это особый день, так как 14 августа всегда начинается один из самых строгих в православной традиции пост — Успенский, который длится две недели. Верующие настраиваются на более сдержанную жизнь и молятся.

Ранее священник Илья Савастьянов рассказал, что на Медовый спас верующие благодарят Бога за собранный урожай. Они верят, что после молитвенного благословения мед станет целебным.