Священник объяснил целебность освященного на Медовый спас меда
Священник Савастьянов: на Медовый спас верующие благодарят Бога за урожай меда
В православной практике традиция освящения меда на Медовый спас связана с тем, что верующие благодарят Бога за собранный урожай, считая его Божьим даром, а не случайностью. Об этом «Известиям» рассказал священник Илья Савастьянов.
«Традиция освящения меда связана с тем, что христиане в каждом своем действии полагаются на Бога, поэтому, получив урожай, благодарят Бога за него. И просят Бога в молитве благословить принесенный мед», — сказал он.
Верующие приносят в храмы мед нового урожая, веря в то, что он после молитвенного благословения приобретет целебные свойства и особую духовную значимость. Пасечники оставляли часть сот в качестве пожертвования. Оставшимся медом угощали близких и отдавали нуждающимся.
В день Медового спаса — 14 августа — в храмах также освящают мак и лекарственные травы. В их числе душица, зверобой, чабрец, мята, крапива и полынь.
Ранее иерей Олег Жиляков назвал заблуждением утверждение, что нельзя есть яблоки нового урожая до Яблочного спаса.