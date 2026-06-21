Священник объяснил целебность освященного на Медовый спас меда

В православной практике традиция освящения меда на Медовый спас связана с тем, что верующие благодарят Бога за собранный урожай, считая его Божьим даром, а не случайностью. Об этом «Известиям» рассказал священник Илья Савастьянов.

«Традиция освящения меда связана с тем, что христиане в каждом своем действии полагаются на Бога, поэтому, получив урожай, благодарят Бога за него. И просят Бога в молитве благословить принесенный мед», — сказал он.

Верующие приносят в храмы мед нового урожая, веря в то, что он после молитвенного благословения приобретет целебные свойства и особую духовную значимость. Пасечники оставляли часть сот в качестве пожертвования. Оставшимся медом угощали близких и отдавали нуждающимся.

В день Медового спаса — 14 августа — в храмах также освящают мак и лекарственные травы. В их числе душица, зверобой, чабрец, мята, крапива и полынь.

Ранее иерей Олег Жиляков назвал заблуждением утверждение, что нельзя есть яблоки нового урожая до Яблочного спаса.