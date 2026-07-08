Священник Ланский рассказал историю появления Дня семьи, любви и верности в России

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности — государственный праздник, который тесно переплетается с православной традицией почитания святых Петра и Февронии Муромских. Руководитель пресс-службы Кузбасской епархии, священник Вячеслав Ланский рассказал изданию URA.RU об истории этого дня, его духовном смысле и народных традициях.

Праздник появился в российском календаре относительно недавно — в 2008 году. Он вырос из локальной традиции жителей города Мурома устраивать торжества в день памяти святых благоверных князя Петра и его супруги Февронии. В православии они почитаются как небесные покровители семьи, брака и искренней любви. Священнослужитель напомнил историю их жизни: Петр был князем, а Феврония — простой деревенской девушкой. Их союз стал примером того, как любовь способна преодолеть классовое неравенство, выдержать испытание изгнанием и не угаснуть даже после возвращения на княжеский престол. По словам отца Вячеслава, вспоминая этих святых, церковь возносит институт семьи как место рождения чистой и светлой любви, преображающей человеческие сердца.

В этот день во всех храмах Русской Православной Церкви совершаются особые богослужения. Верующие возносят молитвы святым Петру и Февронии об укреплении своих браков и сохранении домашнего очага. При этом священнослужитель подчеркнул, что также уместно обращаться с молитвами о семье напрямую к Творцу.

Что касается мирских дел, то строгих запретов на работу или другие повседневные обязанности в этот день для православных нет.

Священник отметил, что формат участия каждый определяет сам, но любое устремление человеческого духа к добру имеет значение. Также он разъяснил, что празднование этой даты не отменяет других церковных памятных дней, выпадающих на ту же дату.