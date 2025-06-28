Свадьба в Италии обошлась Джеффу Безосу в 47-56 млн долларов
Владелец Amazon Джефф Безос устроил роскошную свадьбу с телеведущей Лорен Санчес, на которую потратил, по разным оценкам, от 47 до 56 миллионов долларов. Об этом сообщил Reuters.
На церемонию пригласили около 250 гостей. Среди них были дочь президента США Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером, основатель Microsoft Билл Гейтс и актер Леонардо Ди Каприо.
Пара официально поженилась 27 июня. По данным СМИ, сначала они зарегистрировали брак в США, а затем отправились отмечать в Венецию, где праздничные мероприятия растянулись на целые выходные.
Ранее стало известно, что сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам сыграет свадьбу — об этом сообщила сестра молодого человека Айшат.
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