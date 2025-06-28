Свадьба в Италии обошлась Джеффу Безосу в 47-56 млн долларов

Владелец Amazon Джефф Безос устроил роскошную свадьбу с телеведущей Лорен Санчес, на которую потратил, по разным оценкам, от 47 до 56 миллионов долларов. Об этом сообщил Reuters .

На церемонию пригласили около 250 гостей. Среди них были дочь президента США Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером, основатель Microsoft Билл Гейтс и актер Леонардо Ди Каприо.

Пара официально поженилась 27 июня. По данным СМИ, сначала они зарегистрировали брак в США, а затем отправились отмечать в Венецию, где праздничные мероприятия растянулись на целые выходные.

Ранее стало известно, что сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам сыграет свадьбу — об этом сообщила сестра молодого человека Айшат.