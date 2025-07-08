Супругов из Подольска поздравили с бриллиантовой свадьбой

В честь Дня семьи, любви и верности в Подольске состоялось чаепитие. Мероприятие объединило пять семей, чей брачный союз длится более полувека.

Супругов поздравил председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин. Среди почетных гостей — семья Владимира и Нины Овсянниковых, отмечающая 60-летие совместной жизни и бриллиантовую свадьбу.

Их романтическая история началась в Рязани, где 26 июня 1965 года они связали свои судьбы узами брака.

Владимир Овсянников родился на Алтае, окончил университет. Его жизнь была связана с военной службой, он прошел путь от рядового пограничника до офицера. Служил в разных частях России, Германии и Польши. Жена всегда поддерживала Владимира и переезжала вместе с ним на протяжении многих лет.

Гости мероприятия получили не только поздравления, но и уникальные исторические документы из архива ЗАГСа, рассказывающие об их свадьбе.