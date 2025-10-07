Супруги на Кубани спели на украинском языке и получили штраф
В Краснодарском крае супруги во время застолья спели украинскую песню. Суд их оштрафовал, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Установлено, что 8 августа семейная пара из Славянского района, находясь в гостях, исполнила песню на украинском языке.
Содержание композиции было связано с дискредитацией использования Вооруженных сил России.
Видеозапись с исполнением песни супруги опубликовали в статусе мессенджера.
Славянский районный суд в ходе рассмотрения административного дела признал их виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.
Супруги раскаялись в содеянном.
Ранее стало известно, что украинского певца Андрея Данилко (более известен как Верка Сердючка) могут не впустить в Россию. После начала спецоперации артист негативно высказывался против властей страны.
Также украинские боевики отправляли в сторону российских военных беспилотник с колонкой, из которой играли песни Верки Сердючки.