Супруги из США раскрыли секрет счастья после 80 лет брака

Супруги из США отметили 80 лет со дня свадьбы и поделились семейным правилом, которое помогло им сохранить крепкие отношения на протяжении десятилетий. Об этом Гордон и Эйлин Байтли рассказали в интервью WOOD TV8 .

За период совместной жизни у пары появились пять сыновей, внуки и правнуки.

Супруги рассказали, что всегда старались строить отношения как команда. Гордон работал на двух работах, а Эйлин занималась домом и воспитанием детей. Мужчина назвал одним из условий крепкого брака «переплетение»: партнерам важно соединить разное воспитание и прошлый опыт, чтобы создать общую жизнь.

«Секрет очень прост: общение, преданность, честность, вера и умение веселиться вместе», — объяснили они.

Жена подчеркнула, что супруги должны вкладываться в отношения полностью, а не делить ответственность поровну.

«Никогда не позволяйте никому говорить вам, что брак — это 50 на 50. Это 100% с обеих сторон», — сказала она.

История пары началась незадолго до Второй мировой войны. Пока Гордон служил в армии, Эйлин каждый день писала ему письма. Они поженились 25 августа 1946 года.

Сейчас пара вместе мастерит скворечники: муж делает их, а жена расписывает. В свободное время они посещают церковь и ходят в походы.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой учредить федеральные выплаты для супругов, отмечающих юбилеи совместной жизни. По его мнению, государство должно поддерживать и поощрять семьи, которые сохранили брак на протяжении десятилетий.