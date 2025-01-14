Сумевших перехитрить телефонных мошенников россиян предложили премировать

Депутаты Госдумы обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением премировать людей, сумевших обхитрить телефонных мошенников. Копия документа поступила в распоряжение 360.ru.

«Помощь граждан в борьбе с телефонными мошенниками крайне полезна. Но сейчас у большинства россиян нет мотивации помогать правоохранительным органам в этой работе», — объяснили парламентарии.

За информацию, которая поможет задержать аферистов, предложили награждать суммой в районе 100 тысяч рублей. По мнению депутатов, это также поможет снизить число диверсий, связанных с поджогами государственных объектов за вознаграждение.

Они привели пример, когда мошенники сами лишились денег. В декабре прошлого года злоумышленники потребовали от жителя Камчатки поджечь полицейскую машину, но тот заставил их сначала перевести аванс — 70 тысяч рублей, — а после перестал выходить с ними на связь.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев призвал меньше говорить по телефону с незнакомыми людьми, чтобы снизить риск стать жертвой телефонного мошенничества. Он добавил, что все аферисты будут «гореть в аду».