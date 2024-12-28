Получил 70 тысяч и напился. Житель Камчатки дважды обманул телефонных мошенников

Безработный житель Камчатки дважды обманул телефонных аферистов и перестал выходить с ними на связь. Об этом сообщил Telegram-канал «DPS VL» .

По данным источника канала, мошенники связались с мужчиной по телефону и предложили ему за 200 тысяч рублей поджечь машину сотрудников полиции.

Местный житель согласился, но при условии предоплаты в размере 50 тысяч рублей. Полученные от аферистов деньги он потратил на покупку алкоголя. После этого, напившись, он запросил у «заказчика» еще 20 тысяч рублей. Когда ему пришел второй денежный перевод, он вновь купил спиртное и перестал выходить на связь с мошенниками.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее студентка одного из московских университетов стала жертвой мошенников. Им удалось отнять у нее деньги и украшения общей стоимостью около 7,5 миллиона рублей.