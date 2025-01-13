«Будут гореть в аду». Артемий Лебедев дал совет по защите от мошенников
Артемий Лебедев посоветовал меньше говорить по телефону для защиты от мошенников
Россиянам следует реже вести телефонные беседы, чтобы защититься от мошенников. Такое мнение выразил в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте» дизайнер Артемий Лебедев.
«Правило цифровой гигиены очень простое: поменьше разговаривать по телефону», — подчеркнул он.
Лебедев добавил, что, когда собеседник называет себя сотрудником службы безопасности банка или других организаций, сообщает о проблемах или предлагает деньги, стоит незамедлительно вешать трубку.
Дизайнер назвал абсолютно позорной деятельность мошенников и добавил, что все они «будут гореть в аду».
Аферисты придумали две новые схемы для обмана россиян. Теперь они звонят людям под видом операторов связи и сообщают о необходимости продления договора. Кроме того, злоумышленники начали использовать номер, изначально привязанный к аккаунту пользователя «Госуслуг».