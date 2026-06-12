Врач назвал неожиданный продукт, который чаще других вызывает отравление летом

Разрезанные арбузы и дыни, а также блюда с майонезной заправкой чаще всего становятся причиной пищевых отравлений в жаркое время года. Об этом 360.ru рассказал кардиолог, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Как ни странно, самым частым продуктом, который вызывает отравление, является арбуз. Арбуз или дыня, а также овощи, которые мы разрезаем и оставляем на длительное хранение в холодильнике. Потому что как только мы разрезали их, мы открываем внутреннюю среду микроорганизмам. Холодильник от этого не спасает», — сказал врач.

Кондрахин отметил, что такие продукты желательно употреблять в течение первых суток после разрезания. Более длительное хранение значительно повышает риск развития кишечной инфекции.

Еще одной опасной категорией продуктов специалист назвал салаты и другие блюда, заправленные майонезом. Особенно риск возрастает летом, если они некоторое время находились на столе при комнатной температуре, а затем их убрали в холодильник.

«Не менее опасные продукты — это продукты, заправленные майонезом. Летом, когда они постояли на столе, а потом пошли в холодильник, — этого уже достаточно, они уже заражены. Поэтому может возникнуть отравление, так как очень быстро развиваются микроорганизмы», — подчеркнул терапевт.