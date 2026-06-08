Специалисты Роскачества отметили, что на вкус арбуза влияет не только его зрелость, но и сорт

Летом на прилавках появляются первые арбузы. В Роскачестве рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание при покупке, чтобы выбрать спелый и сладкий плод. Об этом написал Life.ru .

В Роскачестве отмечают, что на вкус арбуза влияет не только его зрелость, но и сорт. Арбузы ранних сортов созревают быстрее, но получают меньше солнечного света, поэтому они обычно меньше по размеру и уступают поздним сортам по сладости. Исследования прошлых лет показали, что содержание сахаров в ранних арбузах часто бывает невысоким.

Среди июньских арбузов встречаются и импортные плоды, например, из Турции или Ирана. Их вкус не всегда соответствует привычным для российских покупателей представлениям о сладости, но это не говорит о низком качестве продукта.

Чтобы выбрать спелый арбуз, специалисты рекомендуют использовать несколько проверенных признаков:

— Постучите по арбузу. Звук должен быть гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук может указывать на перезрелость, а слишком звонкий — на незрелость плода. — Осмотрите корку. У спелого арбуза она обычно более матовая. Сильный глянец может говорить о том, что плод еще не дозрел. — Найдите земляное пятно. Оно должно быть ярко-желтым и единственным. Чем насыщеннее его цвет, тем выше вероятность, что арбуз собрали вовремя.

Уже дома можно провести дополнительную проверку, опустив арбуз в ванну с водой. В Роскачестве отмечают, что плод не должен тонуть. Если он идет ко дну, это может свидетельствовать о перезрелости.