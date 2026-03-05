Сугробы в Москве уменьшились до 50 сантиметров

Высота снежного покрова 5 марта на станции ВДНХ составила полметра. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, показатель чуть меньше зафиксировали в Можайске. В Дмитрове сугробы достигли высоты 35 сантиметров, а в Коломне — 65. Рекордсменом оказался город Кашира — там высота снежного покрова составила примерно 70 сантиметров.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила россиян, что мощные снегопады в Москве закончатся 5 марта.

Специалист уточнила, что днем 6 марта столбики термометров в столице поднимутся до 0… +2 градусов, а ночью опустятся до -3… -5.

Эта зима стала рекордной по количеству осадков. По словам синоптиков, делать прогнозы по поводу весенней погоды можно будет ближе к апрелю