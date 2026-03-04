Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад

Снегопад в Москве закончится 5 марта, снежный покров за среду и четверг увеличится на четыре сантиметра. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Снег у нас на весь день. Снег, мокрый снег, прирост до трех сантиметров, налипание мокрого снега и температура 0 до +2. В четверг ночью тоже небольшой снег, <…> И в четверг днем уже будет +1… +3», — сообщила Макарова.

В пятницу и субботу также ожидается небольшой снег, днем 6 марта температура поднимется до 0… +2 градусов, ночью опустится до -3… -5 градусов. В субботу немного похолодает.

Первая оттепель в столице завершилась вечером 4 марта. В город пришли заморозки, температура воздуха опустилась до -2,1 градуса, местами до -2,6 градуса. Самым холодным местом стали Серебряные Пруды.