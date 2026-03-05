Метеоролог Мокеева сообщила, что эта зима стала рекордной по количеству осадков

Начало марта порадовало жителей Нижегородской области повышением температуры, но вскоре вернулись зимние морозы. Метеорологи пытаются предсказать, когда придет настоящая весна и будут ли ее условия аномальными, как зимой 2026 года. Зима этого года запомнится нижегородцам сильными морозами и снегопадами. Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева уверена, что эта зима станет рекордной по количеству осадков в виде снега. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

За этот зимний период четыре раза были побиты рекорды суточного количества осадков в нагорной части Нижнего Новгорода, особенно обильные метели были в январе и феврале.

Потепление началось 1 марта, но вскоре температура вновь снизилась до ‑10 градусов. В центре погоды «Фобос» объяснили, что атлантический циклон, принесший потепление, также способствовал перемещению холодных воздушных масс из Скандинавии в центральные и северо-западные регионы России.

Синоптики центра «Фобос» отмечают, что на юге сохранится более теплая погода, в то время как в средней полосе ожидается снижение температуры до ‑5…‑10 градусов, а на Верхней Волге будет еще холоднее. Резких оттепелей в ближайшее время ожидать не стоит, и стабильное тепло, вероятно, придет только к середине месяца.

Предварительные прогнозы указывают на среднюю температуру в марте около ‑2…‑4 градусов. Влияние антициклонов может вызвать как метели и бури, так и резкое потепление. Синоптики считают, что о весенней погоде можно будет говорить более определенно ближе к апрелю.