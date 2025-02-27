Судьбу чудом выжившей в Ялте кошки Муси решат с помощью опроса

Судьбу кошки Муси, которую спасли рядом с замком «Ласточкино гнездо» в Крыму, решат участники опроса. Голосование опубликовала глава администрации Ялты Янина Павленко в Telegram-канале .

В опросе приняли участие более 30 тысяч человек. Всего в публикации предоставили три варианта: установить кошке дом на «Ласточке», найти ей любящих хозяев или создать условия для проживания пушистой любимицы в здании администрации. Большинство (59%) проголосовали за второй вариант.

Один из посетителей замка сбросил кошку в море с 40-метровой высоты смотровой площадки 23 февраля. Животное нашли только через два дня. Выяснилось, что Муся смогла выплыть из моря на берег и забралась на скалы. Кошку подняли альпинисты.

Мужчину, который сбросил животное, задержали в Джанкое. Им оказался петербуржец. Он сознался в содеянном и объяснил свой поступок тем, что Муся пыталась вырваться из рук.