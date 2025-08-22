Останкинский районный суд Москвы признал запрещенными к распространению в России инструкций по поджогам и изготовлению взрывчатки. Материалы инстанции появились в распоряжении ТАСС .

«Признать информацию, размещенную на страницах сайтов: [перечисление сайтов, содержащих инструкции по поджогу и изготовлению взрывчатых веществ] запрещенной к распространению», — следует из документов.

Теперь в России ограничат доступ к ресурсам, где размещали материалы под заголовками «Как сделать пожар на кухне соседа» и «Уникальный метод возжигания пожара в доме».

Суд удовлетворил административное исковое заявление межрайонного прокурора о признании запрещенной информации, опубликованной на сайте в материале «Как изготовить взрывчатку в домашних условиях».

Весной этого года сотрудники ФСБ задержали школьника из Ростова-на-Дону, который собирал взрывное устройство по заданию СБУ.