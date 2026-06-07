Суд вернул москвичке деньги за 102 случайных заказа ребенка на маркетплейсе

Москвичка добилась возврата денег за 102 товара, которые случайно заказала ее полуторагодовалая дочь через мобильное приложение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Женщина попыталась отменить покупку сразу, но площадка отказалась, сославшись на сборку и отправку. После того как посылка прибыла и сроки хранения истекли, маркетплейс списал деньги с карты и установил отрицательный баланс.

Спустя несколько лет спор завершился в пользу женщины. Суд признал отказ незаконным, так как покупательница вовремя воспользовалась правом на отказ. С площадки взыскали потраченную сумму, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на нотариуса.

В октябре прошлого года Второй кассационный суд дал родителям право отменять покупку, которую их ребенок совершил через аккаунт в интернет-магазине.