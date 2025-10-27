Суд разрешил родителям отменять онлайн-покупки детей

Второй кассационный суд признал за родителями право отменить покупку, совершенную их ребенком через аккаунт в интернет-магазине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд рассмотрел дело москвички. Ее полуторагодовалая дочь случайно оформила заказ в приложении, нажав кнопку «к оформлению» для всех товаров в корзине. В корзине было 102 предмета.

Мать попыталась отменить заказ, но не смогла, так как товар уже передали на сборку и отправку. Позже продавец потребовал оплатить доставку и хранение.

Она пыталась оспорить решение через суд, но сначала безуспешно. Судьи отметили, что она обратилась в техподдержку, а не отправила письмо на официальный электронный адрес.

Суд кассационной инстанции встал на ее сторону, указав, что истец сразу же отказался от товара и отправил претензию в соответствии с законом.

«Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту», — указал суд и направил дело на пересмотр.

