Суд в Москве обязал мэрию приобрести жилье женщине, родившейся в ссылке

Пресненский районный суд Москвы обязал департамент городского имущества (ДГИ) столицы предоставить пенсионерке Елизавете Михайловой, родившейся в ссылке, социальную выплату на приобретение жилья. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Суд удовлетворил исковые требования Михайловой Е.С. и прокуратуры города Москвы к ДГИ города Москвы в рамках жилищного спора», — рассказал собеседник агентства.

Отец женщины в 1930-е годы работал в Азербайджане по дипломатической линии. Тогда он получил жилье рядом со станцией Вешняки. Но в 1937 году его арестовали за участие в контрреволюционной организации, осудив на восемь лет. Михайлова родилась в месте его ссылки.

По словам женщины, власти много раз отказывали ей в первоочередном праве на квартиру в городе, где ее родители жили до ареста, пока к делу не подключилась столичная прокуратура.

Суд удовлетворил исковые требования пенсионерки и надзорного ведомства к ДГИ, обязав мэрию Москвы обеспечить женщину жильем.

Ранее эксперт по недвижимости Анна Дягилева рекомендовала покупателям жилья зачислять деньги только на эскроу-счет, чтобы в случае остановки стройки вернуть средства.