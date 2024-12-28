Риелтор Дягилева: при покупке жилья важно зачислять деньги только на эскроу-счет

Приобретение новой квартиры возможно не только у застройщика, но и у частного лица. Однако продавцы не всегда действуют добросовестно. Эксперт по недвижимости Анна Дягилева в беседе с «Известиями» рассказала о проверке продавца и объекта для безопасной сделки.
Специалист подчеркнула важность оформления договора долевого участия (ДДУ) при приобретении права на квартиру у застройщика. Деньги должны поступать только на эскроу-счет, без передачи наличных или перечислений на сторонние счета. В случае остановки стройки покупатель получит возврат средств.
Дягилева также предупредила о возможной потере денег при указании меньшей суммы в договоре переуступки, чем реальная сумма сделки. Если сделка оформляется через переуступку, покупателю переходят права на эскроу-счет. Она призвала тщательно проверять финансовое состояние продавца, чтобы избежать рисков банкротства, что может привести к спорам с кредиторами.
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