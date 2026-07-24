Суд решил судьбу используемых балашихинским отравителем ядов

Московский областной суд постановил уничтожить изъятые у отравителя из Балашихи Артема Миссюры жидкости, порошки и яды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в зале суда.

На вопрос журналистов Миссюре, зачем он пошел на преступление, он ответил — «из-за глупости».

Мособлсуд на заседании 24 июля приговорил Миссюру к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Приговор в официальную силу пока не вступил.

Мужчину признали виновным в убийстве двух человек, мошенничестве и покушении на убийство еще семи человек, среди которых родственники и близкие друзья. Суд установил, что фигурант подсыпал ядовитые вещества в еду и напитки ради материальной выгоды.

Гражданская жена Миссюры Кристина отмечала, что считает вердикт суда справедливым. Она призналась, что хочет поскорее забыть произошедшее и начать спокойно жить.