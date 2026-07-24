Гражданская жена отравителя из Балашихи назвала справедливым приговор суда
Гражданская жена Миссюры Кристина: считаю пожизненный срок Артему справедливым
Суд вынес справедливое решение против жителя Балашихи Артема Миссюры после серии отравлений родственников. Об этом после заседания суда заявила его гражданская жена Кристина.
«Считаю приговор справедливым. Потому что в живых нет двух людей. Было всего семь отравлений, помимо этого. Родители потеряли своего ребенка», — сказала она.
Кристина добавила, что от Миссюры ей извинения не поступали. На вопрос о прощении бывшего молодого человека она ответила, что хочет просто отпустить всю эту ситуацию.
«Тут дело не в прощении. Во мне нет ненависти. Думаю, ему без разницы, простили его или нет. Я хочу жить спокойно дальше», — заключила она.
В пятницу Московской областной суд признал Миссюру виновным в отравлении группы лиц, приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину частично.