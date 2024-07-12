Суд признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады

Константинов: в Крыму признали право жителей на компенсацию из-за водной блокады

Фото: РИА «Новости»

За жителями Крыма признали право на компенсацию морального вреда из-за водной блокады со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Исковые требования удовлетворил Верховный суд республики. Приблизительный ущерб, который понес полуостров, оценили в 3,066 триллиона рублей.

«Мы продолжим оценивать ущерб, понесенный Крымом в результате преступных действий Украины. Для нас это — вопрос справедливости», — заявил Константинов.

После того, как крымчане на референдуме проголосовали за возвращение в состав России, Украина перекрыла подачу днепровской воды. Водная блокада продлилась более семи лет. Принимавший в ней участие член батальона имени Номана Челебиджихана* получил 3,5 года колонии строгого режима. Установлено, что он помогал украинским радикалам.

*Батальон имени Номана Челебиджихана признан в России террористической организацией.

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