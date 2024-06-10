Власти Крыма назвали сумму ущерба от его водной и энергетической блокад

Ущерб от водной и энергетической блокад Крыма превысил 14 триллионов рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

«По водной блокаде это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей», — отметил он, добавив, что сумма ущерба от энергетической блокады может вырасти, если выявятся новые пострадавшие.

В Крыму также планируют рассчитать ущерб от продовольственной и транспортной блокад и терактов и оценить разрушения инфраструктуры за период нахождения в составе Украины.

В 2014 году, после того как крымчане на референдуме проголосовали за присоединение к России, Украина перекрыла подачу днепровской воды. ВС России заблокировали канал в 2022 году.

В ноябре 2015-го Крым полностью обесточило после подрыва ЛЭП на территории Херсонской области. Положение начало улучшаться, когда стартовал поэтапный запуск энергомоста из Краснодарского края.

Ранее стало известно, что более 100 объектов украинских физических и юридических лиц в Крыму национализируют.