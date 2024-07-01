Участник блокады Крыма получил 3,5 года колонии
Сальдо назвал заслуженным приговор в 3,5 года колонии участнику блокады Крыма
Принимавший участие в блокаде Крыма в 2015-2016 годах участник батальона имени Номана Челебиджихана* получил 3,5 года колонии строгого режима. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, решение вынес Генический районный суд.
Он пояснил, что на скамье подсудимых оказался 51-летний местный житель, который оказывал помощь украинским радикалам.
«Снабжал формирование продуктами и строительными материалами, лично блокировал проезд автотранспорта в Крым и руководил боевиками», — перечислил Сальдо.
Приговор суда губернатор Херсонской области назвал заслуженным наказанием.
Спикер парламент Крыма Владимир Константинов в конце июня объявил, что ущерб от водной и энергетической блокады полуострова со стороны Украины превысил 14 триллионов рублей. Он добавил, что это не окончательная сумма, так как новые пострадавшие все еще появляются.
*Батальон имени Номана Челебиджихана признан в России террористической организацией.