Участник блокады Крыма получил 3,5 года колонии

Сальдо назвал заслуженным приговор в 3,5 года колонии участнику блокады Крыма

Фото: РИА «Новости»

Принимавший участие в блокаде Крыма в 2015-2016 годах участник батальона имени Номана Челебиджихана* получил 3,5 года колонии строгого режима. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, решение вынес Генический районный суд.

Он пояснил, что на скамье подсудимых оказался 51-летний местный житель, который оказывал помощь украинским радикалам.

«Снабжал формирование продуктами и строительными материалами, лично блокировал проезд автотранспорта в Крым и руководил боевиками», — перечислил Сальдо.

Приговор суда губернатор Херсонской области назвал заслуженным наказанием.

Спикер парламент Крыма Владимир Константинов в конце июня объявил, что ущерб от водной и энергетической блокады полуострова со стороны Украины превысил 14 триллионов рублей. Он добавил, что это не окончательная сумма, так как новые пострадавшие все еще появляются.

*Батальон имени Номана Челебиджихана признан в России террористической организацией.

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