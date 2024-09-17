Суд приостановил права финской компании Arctech на «Невский судозавод»

Арбитражный суд Московской области после рассмотрения иска Минпромторга приостановил корпоративные права финской компании Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод» (входит в ОСК). Эта информация следует из картотеки арбитражных дел .

Иск министерства суд удовлетворил полностью, следует из карточки дела. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В июне правительство РФ включило «Невский ССЗ» в список экономически значимых организаций (ЭЗО). По данным ЕГРЮЛ, 49,99% акций предприятия принадлежит Arctech Helsinki Shipyard OY, а остальные 50,01% находятся в собственности самого завода.

Суд отметил, что ОСК, будучи акционером иностранной холдинговой компании, фактически является владельцем долей в уставном капитале ЭЗО «Невский ССЗ» и обязана вступить в прямое владение этими долями. ОСК и ООО «Невский ССЗ» получили право не раскрывать информацию, которая могла быть обнародована в открытом процессе.

Минпромторг России подал иск к финской компании Arctech Helsinki Shipyard Oy в августе. Третьими лицами в деле министерство указало «Невский ССЗ», управляющую организацию ОСК и инспекцию ФНС по Выборгскому району Ленинградской области.