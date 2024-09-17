Суд приостановил права финской компании Arctech на «Невский судозавод»
Суд приостановил права финского совладельца «Невского ССЗ»
Арбитражный суд Московской области после рассмотрения иска Минпромторга приостановил корпоративные права финской компании Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод» (входит в ОСК). Эта информация следует из картотеки арбитражных дел.
Иск министерства суд удовлетворил полностью, следует из карточки дела. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
В июне правительство РФ включило «Невский ССЗ» в список экономически значимых организаций (ЭЗО). По данным ЕГРЮЛ, 49,99% акций предприятия принадлежит Arctech Helsinki Shipyard OY, а остальные 50,01% находятся в собственности самого завода.
Суд отметил, что ОСК, будучи акционером иностранной холдинговой компании, фактически является владельцем долей в уставном капитале ЭЗО «Невский ССЗ» и обязана вступить в прямое владение этими долями. ОСК и ООО «Невский ССЗ» получили право не раскрывать информацию, которая могла быть обнародована в открытом процессе.
Минпромторг России подал иск к финской компании Arctech Helsinki Shipyard Oy в августе. Третьими лицами в деле министерство указало «Невский ССЗ», управляющую организацию ОСК и инспекцию ФНС по Выборгскому району Ленинградской области.