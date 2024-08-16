Минпромторг решил судиться с финским совладельцем Невского судоремонтного завода

«Коммерсант»: Минпромторг подал в суд на финского совладельца Невского ССЗ

Минпромторг России подал иск к финской компании Arctech Helsinki Shipyard Oy, которая владеет 49% Невского судостроительно-судоремонтного завода, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Министерство обратилось в Арбитражный суд Московской области 14 августа с заявлением против Arctech Helsinki Shipyard Oy, совладельца Невского ССЗ. Третьими лицами указали Невский ССЗ, управляющую организацию ОСК и инспекцию ФНС по Выборгскому району Ленинградской области.

Старший юрист консалтинговой группы РКТ Владислав Холодков связал иск ведомства с приостановкой финской компанией корпоративных прав в экономически значимой организации.

Как отметило издание, в июне правительство России включило Невский ССЗ в список ЭЗО, что дало право российским ведомствам через суд приостанавливать корпоративные права иностранных холдингов.

Если суд встанет на сторону истца, то прямым владельцем долей в ООО «Невский ССЗ» станет Объединенная судостроительная корпорация, уточнили журналисты.

Ранее Минпромторг России решил пересмотреть вопрос увеличения утильсбора на автомобили, произведенные за границей.