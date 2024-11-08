Московском педиатру Буяновой запросили шесть лет колонии за фейки о ВС России

Педиатру Буяновой запросили шесть лет колонии по делу о фейках о ВС России

Государственное обвинение запросило шесть лет колонии общего режима педиатру Надежде Буяновой, проходящий по уголовному делу о распространении ложных сведений о российской армии. Об этом ТАСС сообщил представляющий интересы подсудимой адвокат Оскар Черджиев.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил назначить Буяновой наказание в виде шести лет колонии общего режима», — сказал он.

Черджиев отметил, что сторона придерживается версии, что педиатр в августе 2024 года некорректно высказалась о погибшем в ходе специальной операции отце семилетнего ребенка, который был у нее на приеме.

Председатель Следственного комитета поручил завести дело, после чего Буянову обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах.

В августе медика задержали на государственной границе России, с собой у нее была значительная сумма денег и телефон. Более 150 работников российских больниц и поликлиник высказались в поддержку Буяновой и попросили освободить ее из-под ареста.