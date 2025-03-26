Суд отклонил иск украинки, которую пограничники не пустили в Россию

Прошлой осенью пограничники отказали гражданке Украины во въезде в Россию после обнаружения в ее телефоне оскорблений в адрес россиян и бойцов ВС РФ. Она оспорила его в суде, но безуспешно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В октябре 2024 года 24-летняя украинка прилетела в Россию, где у нее был оформлен ВНЖ. Также она состояла на налоговом учете.

Родители девушки получили российское гражданство в том же году, а она не успела из-за собственной «нерасторопности». Украинка планировала отправиться в Армавир и остаться там жить.

В аэропорту пограничники дополнительно ее проверили. Они опросили девушку, а также изучили содержание ее телефона. Тогда и выяснилось, что украинка в переписке с матерью оскорбляла россиян, допускала высказывания, дискредитирующие российских военных, а также лайкнула пост «Херсон — це Украина».

Действия девушки оценили как угрозу национальной безопасности России и общественному порядку страны. Украинке отказали во въезде на российскую территорию. Она подала иск в суд, чтобы оспорить запрет, но ее заявление отклонили.

Ранее в аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданина Катара, который прилетел из Катара и пытался нелегально провезти в Россию более 70 тысяч долларов (свыше шести с половиной миллионов рублей) наличными.