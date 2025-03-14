Украинец попытался нелегально провезти в Россию более 70 тысяч долларов

Сотрудники Федеральной таможенной службы в аэропорту Шереметьево в Москве остановили пассажира, прибывшего из Катара, который нелегально пытался провезти в Россию около 70 тысяч долларов наличными. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Таможенники остановили 43-летнего гражданина Украины в «зеленом» коридоре. Во время опроса он сообщил сотрудникам аэропорта, что везет с собой наличные, и предоставил их для подсчета.

Инспекторы выяснили, что в сумке у мужчины было более 70 тысяч долларов США (свыше шести с половиной миллионов рублей по текущему курсу).

Пассажиру выдали ему под расписку только десять тысяч долларов, разрешенных для провоза без оформления декларации. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее россиянин попытался тайно вывезти в Турцию золото на миллионы рублей. Его остановили таможенники аэропорта Грозного.