Суд Москвы прекратил дело о банкротстве Мары Багдасарян
РИА «Новости»: суд Москвы прекратил дело о банкротстве стритрейсерши Багдасарян
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве стритрейсерши Мары Багдасарян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Процесс начался в мае, заявление в суд подала Федеральная налоговая служба по Кировской области. На 13 июля суд назначал заседание, на котором должны были проверить обоснованность требований ведомства к Багдасарян. Причины прекращения разбирательства в опубликованных документах не раскрыли.
Мара Багдасарян, дочь предпринимателя Эльмара Багдасаряна, получила известность после многочисленных нарушений правил дорожного движения и неуплаты штрафов. Участницу уличных гонок пожизненно лишили водительских прав.
В конце июня Багдасарян вновь стала фигуранткой судебного разбирательства из-за налоговой задолженности. Претензии ФНС превышали 1,5 миллиона рублей.