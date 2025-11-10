Суд изменил формулировку в деле против убитого дочерями Михаила Хачатуряна

Мосгорсуд признал, что Хачатурян совершил преступления против дочерей

Мосгорсуд признал, что убитый дочерями Михаил Хачатурян совершил преступления против девушек. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

На заседании формулировку «признать виновным» изменили на «признать совершившим преступления».

Адвокаты Хачатуряна намерены продолжить добиваться его реабилитации по делу и обжаловать решение дальше в кассационном порядке, в Верховном суде.

Сестра убитого, Марина Хачатурян, заявила, что все, что она слышала на сегодняшнем заседании, это «полный абсурд».

«Это никак не доказывает виновности моего брата», — подчеркнула она.

Представители сестер Хачатурян, в свою очередь, отреагировали на судебное решение положительно. Он подчеркнули, что оно поможет добиться оправдания по делу.

«Теперь дело в принципе могут не направлять в суд на рассмотрение, а прекратить из-за отсутствия состава преступления», — сказал адвокат девушек Ярослав Пакулин.

В конце октября убившие отца сестры Хачатурян впервые за полгода встретились на заседании суда.

В 2018 году девушки убили отца, утверждая, что защищались от многолетнего домашнего насилия. Суд признал их виновными, но освободил от наказания, учитывая пережитые мучения и длительную психотравмирующую ситуацию.