Суд изъял у экс-депутата Напсо около 60 объектов недвижимости

Суд в Сочи по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости, которые принадлежат экс-депутату Госдумы Юрию Напсо и его родственникам. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат бывшего парламентария Роман Баранников.

«Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры, поданный в рамках борьбы с нарушением антикоррупционного законодательства», — сказал он.

По словам Баранникова, данное решение в настоящий момент обжаловали в вышестоящем суде.

Весной Напсо лишился депутатского мандата из-за прогулов. В течение двух лет парламентарий отсутствовал на работе больше 200 дней без уважительных причин.

Также сообщалось, что бывшего депутата Госдумы объявляли в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании своей 19-летней помощницы. Предположительно, Напсо совершил преступление 22 марта 2023 года, а через неделю улетел в Армению. С тех пор он не возвращался в Россию.