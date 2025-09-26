Предлагавшего казнить насильников экс-депутата Напсо заподозрили в изнасиловании

Бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщил «Коммерсант».

Политика заподозрили в изнасиловании своей 19-летней помощницы. По предварительной информации, он совершил преступление 22 марта 2023 года, а через неделю улетел в Армению и в Россию больше не возвращался.

В апреле 2025-го Напсо потерял депутатский мандат из-за прогулов. Парламентарий отсутствовал на работе больше 200 дней без уважительных причин.

В 2008 году Напсо стал известен широкой публике, предложив ввести для насильников наказание в виде пожизненного заключения или казни.

Ранее стало известно, что экс-директора алтайского лицея арестовали по делу о растлении школьника. Его отправили в СИЗО на два месяца.