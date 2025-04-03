Депутата Напсо лишили полномочий из-за прогулов

Государственная дума досрочно прекратила полномочия депутат Юрия Напсо из-за пропусков заседаний. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Соответствующее решение принято на пленарном заседании», — следует из релиза.
Парламентарий не исполнял свои обязанности более 30 календарных дней. С 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не посещал Госдуму около двух лет, более 200 из них — без уважительной причины. Также известно, что Напсо живет в ОАЭ.
Ранее депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков потребовал отставки мэра города Владислава Логинова. Сам парламентарий прославился тем, что назвал участников СВО «алкоголиками» и «бомжами».
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