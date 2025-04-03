Депутата Напсо лишили полномочий из-за прогулов

«Соответствующее решение принято на пленарном заседании», — следует из релиза.

Парламентарий не исполнял свои обязанности более 30 календарных дней. С 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не посещал Госдуму около двух лет, более 200 из них — без уважительной причины. Также известно, что Напсо живет в ОАЭ.

Ранее депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков потребовал отставки мэра города Владислава Логинова. Сам парламентарий прославился тем, что назвал участников СВО «алкоголиками» и «бомжами».