«Студия театрального искусства» подтвердила смерть актера Липинского

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Актер Дмитрий Липинский скончался на 35-м году жизни. Смерть артиста РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе Московского театра «Студия театрального искусства».

«Подтверждаю информацию», — сказала собеседница агентства.

Театр отменил спектакль «Мастер и Маргарита», в котором Липинский 1 июня должен был сыграть пятого прокуратора Иудеи всадника Понтийского Пилата.

Липинский не вышел 31 мая на работу и перестал отвечать на звонки. Мать актера предположила, что ему стало плохо. Приехавшие на вызов спасатели вскрыли дверь в жилище мужчины. В помещении полиция обнаружила тело хозяина квартиры. Причины смерти Липинского пока не известны.

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