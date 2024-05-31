Спасатели прибыли к дому актера Липинского. Он не вышел на работу и не отвечает на звонки

Источник 360.ru: актер Липинский закрылся в квартире и не подает признаков жизни

Фото: РИА «Новости»

Актер театра Дмитрий Липинский не вышел на работу, не отвечает на звонки и не подает признаков жизни. Как сообщил источник 360.ru, мать предположила, что ему стало плохо.

Липинский проживает в поселении Московский в Новомосковском автономном округе. Тревогу забили после того, как он не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Мать предположила, что, возможно, ему стало плохо.

По информации источника, спасатели ждут полицию, чтобы вскрыть дверь квартиры. В ней, предположительно, находится пропавший актер.

Вечером 31 мая спасателям пришлось выручать заблокированную в автомобиле женщину. Водитель оказалась в водной ловушке на подземном паркинге.

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