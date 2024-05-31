Спасатели в Москве вскрыли квартиру и обнаружили тело актера Липинского

Источник 360.ru: в квартире в Москве спасатели нашли тело актера Липинского

Фото: РИА «Новости»

Спасатели вскрыли московскую квартиру актера Дмитрия Липинского после приезда полиции. В помещении обнаружили тело мужчины, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Дмитрий Липинский не вышел в пятницу на работу, перестал отвечать на звонки. Также он не открывал дверь квартиры. Мать предположила, что ему стало плохо.

Прибывшие спасатели вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь квартиры. Работали слесарным инструментом. В помещении полиция обнаружила тело хозяина квартиры.

«Места действительно не хватает». Директор физмат-лицея в Сергиевом Посаде Макарова — о скором переезде

Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети

Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте