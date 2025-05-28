Ординатора, принявшую роды в московском метро, предложили перевести на бюджет

Девушку-ординатора, которая приняла роды у женщины в московском метро, могут зачислить на бюджетное отделение аспирантуры. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

На предложение о бесплатном обучении Марии Блажко, оказавшей помощь женщине во время родов на станции метро «Чистые пруды», откликнулся Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, уточнил парламентарий в комментарии 360.ru.

Директор образовательного заведения Роман Шмаков отметил, что поступление в аспирантуру проходит на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. На будущий учебный год ВУЗ предлагает одно бюджетное место.

«Решительность и профессионализм ординатора ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского Марии Блажко, проявленные при принятии родов на станции метро „Чистые пруды“ будут учтены при проведении вступительных испытаний», — заявил он в ответ на обращение депутата.

Вечером 30 апреля клинический ординатор Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского Мария Блажко приняла стремительные роды в московском метрополитене. Схватки у пассажирки начались внезапно, прибывшие на станцию медики увезли роженицу и младенца в роддом городской больницы имени Баумана, где они остались под наблюдением врачей.