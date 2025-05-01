Родившей в московском метро девушке предложили выдать пожизненный проездной

Бесплатные пожизненные проездные билеты для поездок в московском метро должны получить родившая сына на станции «Чистые пруды» девушка, ее ребенок. Такой инициативой в комментарии РИА «Новости» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Он подчеркнул, что уже обратился к заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову.

«Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро. Пусть каждая поездка напоминает им о дне, когда подземка стала местом рождения новой жизни», — заявил Гусев.

Депутат добавил, что отдельно отметил вклад прохожей, которая оказала роженице необходимую помощь. По счастливому стечению обстоятельств она оказалась будущим акушером-гинекологом и сейчас проходит обучение в ординатуре.

«Она с мастерством приняла роды прямо на станции. Пример того, как человечность и профессионализм могут помочь даже в суете подземки. Все трое — мама, ее малыш и девушка — достойны самой высокой благодарности», — подчеркнул Гусев.

О рождении ребенка на станции метро «Чистые пруды» московский Департамент здравоохранения сообщил в минувшую среду, 30 апреля. В ведомстве заявили, что схватки у пассажирки начались внезапно и на помощь ей пришла будущий врач — акушер-гинеколог, пока другие пассажиры вызвали скорую помощь.

Прибывшие на станцию фельдшеры забрали маму и младенца в роддом городской больницы имени Баумана, где они остались под наблюдением врачей.

В конце ноября прошлого года роды у пассажирки приняли сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга. Схватки у женщины начались на станции метро «Горьковская». Прибывшие на место врачи забрали маму и новорожденного мальчика.