Студенческие семьи получат отдельные комнаты в общежитиях

С 1 сентября российские вузы начнут отдельно рассматривать заявления студенческих семей на заселение в общежития. Об этом напомнил депутат Госдумы Валерий Селезнев в беседе с РИА «Новости» .

«С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений», — сказал парламентарий.

По закону о молодежной политике, студенческой считается семья, в которой оба супруга — студенты в возрасте до 35 лет включительно. Такой статус также распространяется на единственного родителя или усыновителя до 35 лет, который учится по программе среднего профессионального или высшего образования.

Для оформления комнаты потребуется свидетельство о браке и документ о рождении или усыновлении ребенка. Студенты должны подать заявление в вуз и подтвердить обучение на очной или заочной форме. Кроме того, необходимо будет предоставить сведения об отсутствии регистрации и собственного жилья в городе, где располагается учебное заведение.

При сложном материальном положении к заявлению также можно приложить подтверждающие документы.

Ранее министр труда Татарстана Эльмира Зарипова рассказала о мерах поддержки в регионе для беременных студенток. Тем из них, кто встает на учет по беременности до 12-й недели, предоставляют выплату в размере 100 тысяч рублей.