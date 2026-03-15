Минтруд Татарстана: беременные студентки могут получить выплату 100 тысяч рублей при постановке на учет до 12 недель

Министр труда Республики Татарстан Эльмира Зарипова сообщила о мерах поддержки семей с детьми, молодых родителей, инвалидов и участников СВО. Ее слова привел сайт Inkazan.ru .

Так, молодые мамы-студентки получают выплату 100 тысяч рублей при постановке на учет до 12 недель беременности. Малоимущим семьям выдают наборы для новорожденных и предоставляют субсидии на лекарства.

Многодетные семьи получают полную компенсацию за детский сад и скидку на ЖКУ. Инвалидам обеспечены рабочие места по квоте, а участники СВО пользуются льготами на жилье и трудоустройство. Однако проблемы остаются: некоторые инвалиды сталкиваются с нехваткой средств реабилитации, несмотря на государственные сертификаты, добавила Зарипова.