Страстную пятницу предложили сделать нерабочим днем в России

В России предложили сделать выходными Страстную пятницу и понедельник после Пасхи. С такой инициативой выступил правозащитный центр «Сорок сороков», соответствующее обращение намерены отправить в Госдуму, сообщил «Абзацу» председатель объединения Георгий Солдатов.

По его словам, традиция празднования Страстной пятницы существует более чем в сотне государств, преимущественно с католическим или протестантским большинством.

Для православных этот день тоже имеет глубокое значение, и его объявление нерабочим стало бы жестом признания традиций и позволило бы больше времени проводить с близкими.

«Кроме того, нерабочим праздничным днем следует сделать и Светлый понедельник — первый понедельник после Светлого Христова Воскресения — самого великого праздника у православных верующих», — сказал Солдатов.

По его мнению, это позволит верующим полнее соблюдать традиции главного православного торжества, а всем остальным даст дополнительную возможность провести время с родными и близкими.

Страстная пятница (Великая пятница) приходится на последнюю неделю поста перед Пасхой и каждый год меняется в зависимости от даты главного православного праздника. В 2026 году этот день выпадает на 10 апреля.

Ранее стало известно, что в церкви не будут проводить обряд венчания около двух месяцев — вплоть до Фоминой недели, которая в этом году наступит 19 апреля. При необходимости брак можно зарегистрировать в загсе, а потом обвенчаться, как появится возможность.