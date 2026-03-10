Церковь не будет проводить обряд венчания около двух месяцев

Обряд венчания в церкви не будут проводить примерно два месяца — вплоть до наступления Фоминой недели, которая в этом году приходится на 19 апреля. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий (Маркиш).

«Церковное венчание не происходит вплоть до Фоминой недели, то есть до воскресенья после Пасхи — еще почти два месяца», — сказал он.

При этом иеромонах Макарий отметил, что если есть веская причина, например командировка, или отправка на линию огня, то можно не откладывать процесс. Брак следует зарегистрировать в ЗАГСе, а позже, когда появится возможность — обвенчаться.

Фомина неделя, также известная как Антипасха или Красная горка, в 2026 году выпадает на 19 апреля — ровно через семь дней после Пасхи, которая будет 12-го числа. Она завершает Светлую седмицу и посвящена явлению Христа апостолу Фоме, который прежде сомневался в чуде.

Ранее православный священник Владислав Береговой заявил, что церковь просит официальной регистрации брака перед венчанием. Она рассматривает брак как вечный союз и с уважением относится к официальным отношениям, закрепленным юридически.